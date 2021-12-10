Дворкович назвал Селихова героем после победы «Спартака» над «Легией»

Бывший вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» победу московского «Спартака» над «Легией» (1:0) в Лиге Европы.

«Эта победа — отличная новость для болельщиков и мотивация для игроков. Но еще важнее — дополнительные баллы для России в целом. Селихов — герой!», — сказал Дворкович «СЭ».

Благодаря победе над командой из Варшавы «Спартак» с 10 очками вышел из группы с первого места и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. В случае ничьей красно-белые заняли бы третье место и сыграли бы только в Лиге конференций.