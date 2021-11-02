Швейцарский судья Шерер обслужит матч «Галатасарай» — «Локомотив»
Швейцарский судья Сандро Шерер обслужит матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы «Галатасарай» — «Локомотив», информирует сайт УЕФА.
Лайнсменами будут Беким Зогай и Йонас Эрни. Четвертый рефери — Ален Бьери. ВАР — Лионель Тшуди, его ассистент — Адриен Жаккотте.
Матч «Галатасарай» — «Локомотив» пройдет 4 ноября в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю