У двоих членов тренерского штаба «Локомотива» сомнительные тесты на коронавирус
По информации «СЭ», у двоих членов тренерского штаба главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля «сомнительные тесты» на коронавирус.
4 ноября «Локомотив» сыграет с «Галатасараем» в 4-м туре группового раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 20.45 (мск).
Железнодорожники после трех туров турнира располагаются на последнем месте в турнирной таблице группы E. В активе «Локомотива» одно очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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