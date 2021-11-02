Турецкая бригада арбитров обслужит матч «Лестер» — «Спартак»
Турецкая бригада арбитров обслужит матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы «Лестер» — «Спартак», информирует сайт УЕФА.
Главным судьей выступит Халил Мелер. Его ассистентами будут Мустафа Эйсой и Джевдет Кемюрджюоглу. Четвертый рефери — Арда Кардешлер. ВАР — Абдулкадир Битиген, его помощник — поляк Томаш Квятковски.
Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября на стадионе «Кинг Пауэр». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.
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