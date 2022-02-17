Самедов отреагировал на поражение «Зенита» от «Бетиса»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Очень жаль. Рад, что впервые в 2022 году смог увидеть российский футбольный клуб в официальном матче! Это очень здорово. Жалко, что проиграли «Бетису». Однако хорошо, что отыгрались с 0:2. Потом пропустили... Но такое бывает», — сказал Самедов «СЭ».

Ответный матч состоится 24 февраля в Испании. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.