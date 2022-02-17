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Сегодня, 22:58

Самедов отреагировал на поражение «Зенита» от «Бетиса»

Микеле Антонов

Бывший игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение «Зенита» в матче с «Бетисом» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:3).

«Очень жаль. Рад, что впервые в 2022 году смог увидеть российский футбольный клуб в официальном матче! Это очень здорово. Жалко, что проиграли «Бетису». Однако хорошо, что отыгрались с 0:2. Потом пропустили... Но такое бывает», — сказал Самедов «СЭ».

Ответный матч состоится 24 февраля в Испании. С нынешнего сезона в еврокубках не действует правило выездного гола.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Бетис
Голы
Родригес, 8 (0:1), Виллиан Жозе, 18 (0:2), Дзюба, 25 (1:2), Малком, 28 (2:2), Гуардадо, 41 (2:3)
Зенит
Кержаков Чистяков (Ерохин, 88 ) Дуглас Сантос Караваев (Круговой, 46 ) Ракицкий (Мостовой, 46 ) Барриос Вендел Клаудиньо (Юри Алберту, 65 ) Кузяев Малком Дзюба (Сергеев, 73 )
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Сабали Гонсалес Гуардадо Родригес Хуанми (Виллиам Карвалью, 58) Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 79) Хоакин (Тельо, 58) Руибаль (Бельерин, 86)
Предупреждения
Ракицкий 7, Барриос 90  -  Тельо 75
Судьи
Бастьен (Франция) Паже (Франция) Друэ (Франция)
ВАР
Мийо (Франция) Делерю (Франция)

Александр Самедов
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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