Сарри рассказал о состоянии Иммобиле перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри перед матчем Лиги Европы с «Локомотивом» рассказал о состоянии нападающего Чиро Иммобиле.

— Некоторые игроки не играли достаточное количество времени. Иммобиле с начала месяца восстанавливался от травмы. В чью пользу сделать выбор: тех, кто играл, или пробовать Иммобиле в старте?

— Он тренировался, но нужно брать в расчет, что он не играл в сборной, потому что прошел через серию проблем, — передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов слова Сарри. — Но он сможет бороться, когда проведет какое-то время на поле, наберет форму. Сейчас точно время для того, чтобы использовать максимум игроков.

Иммобиле пропустил последний матч «Лацио» против «Ювентуса» (0:2) из-за повреждения икроножной мышцы. В сезоне-2021/22 форвард провел 15 матчей за римлян, на счету 31-летнего итальянца 11 голов и 2 результативные передачи.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится завтра, 25 ноября в Москве. Начало встречи — в 20.45 (мск).