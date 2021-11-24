Сердар Таски: «Надеюсь, что «Спартак» сможет снова обыграть «Наполи»

Экс-футболист «Спартака» Сердар Таски в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го группового этапа Лиги Европы красно-белых против «Наполи».

«Сегодня будет очень интересный матч против «Наполи». Для «Спартака» это будет один из заключительных матчей перед выходом в следующий раунд Лиги Европы. Будет не так просто, потому что они будут играть против лидера чемпионата Италии, а положение «Спартака» в РПЛ не так хорошо. Но в первом выездном матче в Неаполе ребята показали, что могут их обыграть. Думаю, что красно-белые сегодня поймут, что это не РПЛ, а финальный матч в Лиге Европы. Поэтому надеюсь, что они смогут обыграть «Наполи», — сказал Таски «СЭ».

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва). Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7 баллов) и первая строчка.