Сарри рассказал о готовности Лейвы сыграть в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о состоянии полузащитника Лукаса Лейвы перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Локомотива».

— Думаете ли вы о матче с «Наполи», который, к слову, сегодня играет со «Спартаком»?

— Конечно нет, нам нужно сначала провести матч в Москве, а потом уже думать о следующих матчах.

— Что с Лукасом Лейвой? Он готов сыграть завтра?

— Сейчас ему намного лучше, — передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов. — У него была небольшая травма. Он будет играть. 20 дней назад мы говорили с ним об этом. Он чувствует себя намного лучше, Лейва будет намного более свежим, чем, например, 2 недели назад.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).