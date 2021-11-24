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Сарри рассказал о готовности Лейвы сыграть в матче против «Локомотива»

15:35
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о состоянии полузащитника Лукаса Лейвы перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Локомотива».

— Думаете ли вы о матче с «Наполи», который, к слову, сегодня играет со «Спартаком»?

— Конечно нет, нам нужно сначала провести матч в Москве, а потом уже думать о следующих матчах.

— Что с Лукасом Лейвой? Он готов сыграть завтра?

— Сейчас ему намного лучше, — передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов. — У него была небольшая травма. Он будет играть. 20 дней назад мы говорили с ним об этом. Он чувствует себя намного лучше, Лейва будет намного более свежим, чем, например, 2 недели назад.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в четверг, 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 (мск).

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»