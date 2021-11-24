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Сарри заявил, что «Лацио» не собирается бросать борьбу в Лиге Европы ради чемпионата Италии

15:33
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри перед матчем Лиги Европы с «Локомотивом» высказался о борьбе команды в чемпионате Италии.

— Нужно ли бросить играть в Лиге Европы и пытаться бороться за скудетто с остальными итальянскими командами?

— Конечно нет, — передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов слова Сарри. — Мы должны ездить на каждый матч и показывать свою лучшую игру. Бывает, когда играем по понедельникам и потом в четверг. Не только у нас существует эта проблема, другие команды тоже с этим сталкиваются. Плюс к этому у многих команд 3-4 отсутствующих игрока, они не в форме и все в этом роде. С этим все сложно.

— Даже с Симоне Инзаги у «Лацио» были проблемы на выезде, это проблема ментального характера или что-то другое?

— Проблема не только в выездах по Европе. И в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы мы играли с очень хорошими командами, но, безусловно, нужно работать над этим компонентом.

Матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио» состоится завтра, 25 ноября в Москве. Начало встречи — в 20.45 (мск).

«Лацио» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 очком в 13 матчах.

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