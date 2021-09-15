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Руй Витория — о матче с «Легией»: «Нам надо победить»

17:21
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Эмоции очень хорошие. Это очень важный день для всех. И мы с нетерпением ждем матча, чтобы хорошо себя показать.

Игра с «Химками» — это уже прошлое. Но мы хотим сохранить все то хорошее, что показали.

Прошлые матчи — это уже история, это было давно. Сейчас все иначе. Сегодня мы готовы. У нас есть все, чтобы провести хороший матч. Нам надо победить», — сказал португалец в эфире «Матч ТВ».

Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи».

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Иван Шитик все материалы автора

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