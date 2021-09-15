Руй Витория — о матче с «Легией»: «Нам надо победить»
17:21
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».
«Эмоции очень хорошие. Это очень важный день для всех. И мы с нетерпением ждем матча, чтобы хорошо себя показать.
Игра с «Химками» — это уже прошлое. Но мы хотим сохранить все то хорошее, что показали.
Прошлые матчи — это уже история, это было давно. Сейчас все иначе. Сегодня мы готовы. У нас есть все, чтобы провести хороший матч. Нам надо победить», — сказал португалец в эфире «Матч ТВ».
Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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