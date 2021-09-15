Федун перед матчем «Спартак» — «Легия»: «Ожидания? Должны смыть позор десятого года»
Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, какая задача стоит перед командой в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».
«Ожидания? Должны смыть позор десятого года», — сказал Федун.
«Смыть позор 10-го года» ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 15, 2021
Леонид Федун поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Легии» в ЛЕ ?
?Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/PCcKjbD7H2
«Спартак» и «Легия» десять лет назад играли в раунде плей-офф Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки отыгрались со счета 0:2 и вырвали победу 3:2 после гола в добавленное время.
Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится в среду, 15 сентября, в Москве на «Открытие Арене». Время начала — в 17.30 (мск).
Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи».
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