Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, какая задача стоит перед командой в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Ожидания? Должны смыть позор десятого года», — сказал Федун.

«Смыть позор 10-го года» ?



Леонид Федун поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Легии» в ЛЕ ?



?Севастиан Терлецкий pic.twitter.com/PCcKjbD7H2 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 15, 2021

«Спартак» и «Легия» десять лет назад играли в раунде плей-офф Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки отыгрались со счета 0:2 и вырвали победу 3:2 после гола в добавленное время.

Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится в среду, 15 сентября, в Москве на «Открытие Арене». Время начала — в 17.30 (мск).

Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи».