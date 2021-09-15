Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Федун перед матчем «Спартак» — «Легия»: «Ожидания? Должны смыть позор десятого года»

17:04
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Леонид Федун. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Теги:

Владелец «Спартака» Леонид Федун объявил, какая задача стоит перед командой в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

«Ожидания? Должны смыть позор десятого года», — сказал Федун.

«Спартак» и «Легия» десять лет назад играли в раунде плей-офф Лиги Европы-2011/12. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в ответной встрече в Москве поляки отыгрались со счета 0:2 и вырвали победу 3:2 после гола в добавленное время.

Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится в среду, 15 сентября, в Москве на «Открытие Арене». Время начала — в 17.30 (мск).

Помимо «Спартака» и «Легии» в группе С выступают английский «Лестер» и итальянский «Наполи».

Спартак — Легия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ
Видео: Как переход Марса в Весы с 15 сентября изменит жизнь
Спецслужбам США доложили о COVID-19 за месяц до первой вспышки инфекции
"Помолодевший" в колонии Ефремов удивил пользователей Сети
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»