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Сегодня, 07:36

Розе назвал причины поражения «Боруссии» от «Рейнджерса» в 1/16 финала Лиги Европы

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерса» (2:2, 4:6 — общий счет).

«Мы знали, что в Шотландии будет сложно. Домашняя игра не должна была так пройти. И мы сделали груз еще тяжелее, пропустив пенальти в тот момент, когда мы играли хорошо. Мы по-прежнему вели со счетом 2:1 до перерыва, чувствовали, что находимся на вершине, и у нас было впечатление, что физически мы могли бы что-то сделать. Соперник отреагировал в перерыве и перешел на пять защитников. Тогда нам потребовалось слишком много времени, чтобы найти правильные подходы и решения. Голы, которые мы пропускаем, всегда слишком просты. Были критические индивидуальные ошибки. Это продолжается на протяжении всего сезона, но сегодня ребята выложились по полной», — приводит слова Розе официальный сайт клуба.

Соперник шотландской команды по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
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