Зелиньски считает, что «Наполи» сыграл против «Барселоны» ниже своего уровня

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски после поражения от «Барселоны» (2:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что неаполитанцы сыграли ниже своего уровня.

«Мы должны поскорее забыть об этом матче, поскольку сыграли ниже своих стандартов. У «Барселоны» отличная команда, когда она владеет мячом, приходится нелегко. Нас очень часто вынуждали бегать просто так», — цитирует пресс-служба УЕФА Зелиньски.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.