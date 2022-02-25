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Сегодня, 04:53

Зелиньски считает, что «Наполи» сыграл против «Барселоны» ниже своего уровня

Зелиньски прокомментировал поражение «Наполи» от «Барселоны»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски после поражения от «Барселоны» (2:4) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что неаполитанцы сыграли ниже своего уровня.

«Мы должны поскорее забыть об этом матче, поскольку сыграли ниже своих стандартов. У «Барселоны» отличная команда, когда она владеет мячом, приходится нелегко. Нас очень часто вынуждали бегать просто так», — цитирует пресс-служба УЕФА Зелиньски.

Соперник каталонцев по 1/8 финала определится в пятницу, 25 февраля. Жеребьевка в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:4
Барселона
Голы
Жорди Альба, 8 (0:1), де Йонг, 13 (0:2), Инсинье, 23 (1:2), Пике, 45 (1:3), Обамеянг, 59 (1:4), Политано, 87 (2:4)
Наполи
Мерет Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Демме (Политано, 46) Эльмас Руис (Гулям, 74) Зелиньски (Мертенс, 74) Осимхен (Унас, 74) Инсинье (Петанья, 82)
Барселона
тер Штеген Дест Пике Араухо Жорди Альба Бускетс (Гави, 62) Педри (Гонсалес, 75) де Йонг Траоре (Дембеле, 75) Торрес (Пуч, 82) Обамеянг (де Йонг, 75)
Предупреждения
Зелиньски 56’, Руис 62’  -  Гави 90+3’
Судьи
Карасев (Москва)
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033373--napoli-vs-barcelona/
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