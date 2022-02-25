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Сегодня, 07:56

«Бетис» не пытался играть, думая о первом матче». Пеллегрини — о ничьей с «Зенитом»

Пеллегрини прокомментировал ничью «Бетиса» с «Зенитом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после ничьей с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что в игре не было много моментов.

«Не могу вспомнить ни одной явной возможности забить гол, ни одного опасного момента у ворот Руя Сильвы. «Зенит» немного больше владел мяч, но потом мы стали играть лучше, два раза попали в штанги. В концовке у соперника были эти два момента.

Хотя «Бетис» не пытался играть, думая о результате первого матча, но думаю, что подсознательно включили осторожность. Хотя команда очень хорошо сыграла в обороне", — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Мануэль Пеллегрини
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