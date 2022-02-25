Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после ничьей с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы отметил, что в игре не было много моментов.

«Не могу вспомнить ни одной явной возможности забить гол, ни одного опасного момента у ворот Руя Сильвы. «Зенит» немного больше владел мяч, но потом мы стали играть лучше, два раза попали в штанги. В концовке у соперника были эти два момента.

Хотя «Бетис» не пытался играть, думая о результате первого матча, но думаю, что подсознательно включили осторожность. Хотя команда очень хорошо сыграла в обороне", — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.