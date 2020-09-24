В четверг, 24 сентября, «Ростов» примет «Маккаби» в единственном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало встречи — в 19.30.

Следить за матчем вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

В этом сезоне отбор проходит без зрителей в формате одноматчевых противостояний. Если потребуется, проводится дополнительное время и серия пенальти.

1 октября в раунде плей-офф ЛЕ победитель встречи «Ростов» — «Маккаби» сыграет с победителем пары «Шкендия» (Македония) — «Тоттенхэм» (Англия).

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Маккаби»