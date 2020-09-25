ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы
14:44
ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба красно-синих.
Армейцы попадут в первую корзину благодаря вылету «Бешикташа» в третьем квалификационном раунде турнира от «Риу Аве» (1:1, 2:4 — по пенальти).
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2020/21 состоится 2 октября в Швейцарии. Первый матч группового этапа запланирован на 22 октября.
После вылета «Бешикташа» в третьем квалификационном раунде @EuropaLeague #ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа https://t.co/ycG1pA86TY pic.twitter.com/fMFgvynior— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 25, 2020
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