ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба красно-синих.

Армейцы попадут в первую корзину благодаря вылету «Бешикташа» в третьем квалификационном раунде турнира от «Риу Аве» (1:1, 2:4 — по пенальти).

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2020/21 состоится 2 октября в Швейцарии. Первый матч группового этапа запланирован на 22 октября.