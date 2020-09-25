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ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы

14:44
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ЦСКА гарантировал себе место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Лиги Европы, сообщает пресс-служба красно-синих.

Армейцы попадут в первую корзину благодаря вылету «Бешикташа» в третьем квалификационном раунде турнира от «Риу Аве» (1:1, 2:4 — по пенальти).

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2020/21 состоится 2 октября в Швейцарии. Первый матч группового этапа запланирован на 22 октября.

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