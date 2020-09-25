Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» поражение «Ростова» в квалификации Лиги Европы от хайфского «Маккаби» (1:2).

— Вылет «Ростова» — та самая ласточка, что в сени к нам летит, — заявил Губерниев. — Карпин все объяснил, что не смогли справиться с колоссальным волнением, мастерства действительно не хватило. Сейчас нам надо спокойно принять, что наш уровень — это Черногория, Северная Македония, Израиль. Не топ-6, а топ-10 европейских чемпионатов, и даже оттуда мы можем вылететь, потому что уровень РПЛ слабенький.

После вылета «Динамо» я говорил, что сейчас отличный момент, чтобы оттолкнуться от дна и пойти наверх. Поступательное движение вперед есть — хорошая молодежь, талантливые тренеры. Надо испить чашу до дна, а когда нальют другую, ее можно будет посмаковать. После ЧМ-2018 футбол всех нас объединяет и сохраняет настроение нации. Даже мое сердце ему предано, ведь я остаюсь единственным в стране футбольным обозревателем (улыбается). (Евгений Белоусов)