Почему «Ростов» и «Динамо» вылетели из Лиги Европы? Отвечает Колосков

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о причинах проблем российских клубов в еврокубках.

— «Ростов» и «Динамо» достойно выглядят в нашем чемпионате, но в еврокубках вылетают от посредственных клубов. Это говорит о том, что уровень мастерства футболистов не соответствуют европейским требованиям, — считает Колосков. — Тбилисский «Локомотив» — типичная команда второй лиги, а вот «Маккаби» действительно играет в футбол. Игроки израильской команды контролировали мяч, знали, куда открываться, умеют прессинговать и хорошо держат оборону. Наших же в еврокубках будто подменяют — не показывают выучки ни в индивидуальном, ни в командном плане.

Когда «Ростову» забивали первый гол, на левом фланге обороны вообще никого не было на 30 метров вокруг. Человек спокойно осмотрелся и прострелил на свободного нападающего. Во второй раз — игрок «Маккаби» принял мяч, обработал, прицелился и ударил, и никто его атаковал. Что это за футбол?! Порой даже жалко, что люди готовятся к сопернику, выходят на поле и выглядят беспомощно. Сейчас у наших команд просто нет европейского класса.

— В чем видите корень этой проблемы?

— Тренерская профессия требует каждодневного повышения уровня мастерства. У нас редко проводятся конференции. Проведению последней помешала пандемия. Наши наставники варятся в собственном соку и ходят по кругу, не обмениваются опытом и достижениями в футболе по методике и контролю состояния футболистов. Мы можем только обсуждать судей и высокие зарплаты. Специалистам вместе с РФС надо разобраться, что происходит с нашим футболом. Федерация выделяет много денег на новые соревнования и изменение их структуры, чтобы футболисты больше играли, но дело не в количестве матчей, а в качестве тренировочного процесса.

— Есть позитивный опыт «Краснодара», где доверяют молодому тренеру, и команда победила в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

— Нельзя сказать, чтобы у «быков» было подавляющее преимущество. С ПАОК сыграли неплохо, но мяч плохо держался, а победили за счет индивидуального мастерства трех-четырех футболистов, а не командной игры.

— Вратарь Сафонов тянется за лидерами и выручил в судьбоносный момент.

— Все дело в том, что вратари тренируются в три раза больше, чем полевые. Допустим, за игру в штрафную подают пять угловых и пробивают несколько прямых ударов, во время которых можно показать свой уровень. В тренировках таких эпизодов не несколько, а в десятки раз больше. Тренировочный процесс вратарей намного содержательнее и интенсивнее, чем у полевых игроков.

— Что делать с ними?

— Навсегда запомнил высказывание Анатолия Тарасова, что тренировка по напряжению и насыщенности должна быть сильнее матча. Моделировать надо саму игру. Если за матч игрок пробегает 10 километров, то за тренировку должен пробегать 12. Если в игре делаешь 20 рывков, то за тренировку надо 40.

— Современного футболиста не заставить бегать по 12 километров тренировке.

— Не надо бегать кроссы, я говорю про игровые упражнения. В свое время Лобановский именно так моделировал игру. Необязательно, чтобы упражнения нравилось футболистам, оно должно приносить пользу. (Евгений Белоусов)