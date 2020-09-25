Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в беседе с «СЭ» прокомментировал вылет «Динамо» и «Ростова» из Лиги Европы.

Московский клуб уступил «Локомотиву» из Тибилиси со счетом 0:1, а «Ростов» проиграл «Маккаби» — 1:2.

— Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. «Маккаби» молодцы. Для российского футбола это хорошо, так как нужно осознавать, что мы еще не готовы играть в европейский футбол, — заявил Боярский «СЭ». — Нужно приложить серьезные усилия. Я не знаю, как будет дальше, но в начале еврокубковой кампании нам объяснили, что не годимся.

Эти поражения обидные, но я не сильно расстроен, потому что больше переживаю за внутренний футбол. Болею за «Зенит», вот и все, я самодостаточен в этом плане. Конечно, приятно, когда наши что-то выигрывают на международной арене, но я клубный болельщик. (Сергей Федоров)