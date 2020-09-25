Уже без «Ростова» и «Динамо»: все матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы
Определились все пары 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Из отбора вылетели российские «Динамо» и «Ростов». Москвичи уступили во 2-м раунде тбилисскому «Локомотиву», а «Ростов» проиграл в 3-м раунде «Маккаби» из Хайфы (оба матча — 1:2).
Пары выглядят следующим образом:
«Копенгаген» (Дания) — «Риека» (Хорватия)
«Риу Аве» (Португалия) — «Милан» (Италия)
«Шарлеруа» (Бельгия) — «Лех» (Польша)
«Спортинг» (Португалия) — ЛАСК (Австрия)
«Мальме» (Швеция) — «Гранада» (Испания)
«Тоттенхэм» (Англия) — «Маккаби» Хайфа (Израиль)
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Галатасарай» (Турция)
«Стандард» (Бельгия) — «Фехервар» (Венгрия)
«Слован» Либерец (Чехия) — АПОЭЛ (Кипр)
«Базель» (Швейцария) — ЦСКА София (Болгария)
АЕК (Греция) — «Вольфсбург» (Германия)
«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Лудогорец» (Болгария)
«Арарат-Армения» (Армения) — «Црвена Звезда» (Сербия)
ЧФР (Румыния) — «КуПС» (Финляндия)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Флора» (Эстония)
«Легия» (Польша) — «Карабах» (Азербайджан)
«Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль) — «Виктория» Пльзень (Чехия)
«Дандолк» (Ирландия) — «Клаксвик» (Фарерские острова)
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Тирана» (Албания)
Все противостояния будут одноматчевыми, игры пройдут 1 октября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2020-2021/qualify/-4/