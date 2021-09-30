Россия обошла Шотландию в рейтинге УЕФА и отрывается от Украины

Победа «Спартака» в Неаполе стала второй для российских клубов на стадии групповых турниров этого сезона и позволила обойти Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Россия поднялась на 9-е место, но еще может потерять его позднее в четверг в случае неудачи «Локомотива» в Риме и успеха «Селтика в домашней игре с «Байером».

Успех «Спартака» принес в российскую копилку 0,4 балла. Всего у России в этом сезоне теперь 2,500 балла (это по-прежнему далеко не лучший результат для данного этапа сезона, но уже не провальный). По сумме пяти сезонов у России стало 31,682 балла. У занимающей 10-е место Шотландии — 31,300 балла.

Кроме того, стала менее явной угроза потерять в ближайшее время место в первой десятке рейтинга (а вместе с ним — и прямую путевку в группу Лиги чемпионов 2023/24 для чемпиона России будущего сезона). Занимающая 11-е место с 30,600 баллами Украина выступила во второй день групповых турниров неудачно, набрав всего 1 очко силами трех клубов. Отрыв России от Украины достиг 1,062 балла и для его преодоления украинским клубам придется набрать в остаток сезона уже на 6 очков больше чем российские (по системе «два очка за победу, одно за ничью»).