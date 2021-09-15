Рассказов высказался об игре «Легии» в матче со «Спартаком»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, удивила ли его «Легия» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
— «Легия» чем-то удивила?
— Она выиграла. Моментов было у нас больше, были ошибки вратаря, которые могли бы привести к взятию ворот с нашей стороны, но, к сожалению, на 90 минуте ошибка оказалась, и счет стал 1:0. Исправится времени не было, осталось 2-3 минуты, поэтому такой результат
— Если разбирать голевой эпизод, что скажете о нем?
— Я повторюсь, что сыграл невнимательно. Я думал, мяч уходит, а он не ушел. Я побежал за игроком который сыграл очень хорошо. Все было очень просто, это невнимательность
— Столько моментов. Мне показалось, что на 60 минуте команда— остановилась, что произошло?
— Я в игре этого не почувствовал. В принципе в том моменте, где я думал, что мяч уходит, я хотел выходить в контратаку быстро. В итоге гол. Завтра разберем
— Сослан Гатагов сказал, что ему несколько игроков «Спартака» говорили, что это были самые легкие в их жизни летние сборы с Руем. Можешь подтвердить или опровергнуть эти слова?
— Это люди посторонние от клуба. Я проходил сборы, они были отличными
— Зобнин по поводу травмы что-то говорил?
— Есть небольшие проблемы, завтра на МРТ будет понятно.
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