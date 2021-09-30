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«Спартак» впервые победил в Италии

22:14
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«Спартак» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл в Неаполе «Наполи» (3:2), одержав первую в истории гостевую победу над итальянским клубом.

Ранее из советских и российских команд добиться успеха на Апеннинском полуострове получалось у ЦСКА (трижды), тбилисского «Динамо» и «Зенита».

Гостевые победы советских и российских команд над итальянцами:

Дата

Турнир

Стадия

Команда

Матч

Счет

14.09.1977

Кубок УЕФА

1/32 финала

Динамо Тб

Интер (г)

1:0

18.09.1991

Кубок кубков

1/16 финала

ЦСКА

Рома (г)

2:1

22.10.1992

Кубок УЕФА

1/16 финала

Динамо

Торино (г)

2:1

04.11.2010

Лига Европы

Гр.турнир

ЦСКА

Палермо (г)

3:0

07.12.2011

Лига чемпионов

Гр.турнир

ЦСКА

Интер (г)

2:1

04.12.2012

Лига чемпионов

Гр.турнир

Зенит

Милан (г)

1:0

30.09.2021

Лига Европы

Гр.турнир

Спартак

Наполи (г)

3:2

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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