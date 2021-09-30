«Спартак» впервые победил в Италии

«Спартак» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл в Неаполе «Наполи» (3:2), одержав первую в истории гостевую победу над итальянским клубом.

Ранее из советских и российских команд добиться успеха на Апеннинском полуострове получалось у ЦСКА (трижды), тбилисского «Динамо» и «Зенита».

Гостевые победы советских и российских команд над итальянцами: