«Спартак» впервые победил в Италии
22:14
«Спартак» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы обыграл в Неаполе «Наполи» (3:2), одержав первую в истории гостевую победу над итальянским клубом.
Ранее из советских и российских команд добиться успеха на Апеннинском полуострове получалось у ЦСКА (трижды), тбилисского «Динамо» и «Зенита».
Гостевые победы советских и российских команд над итальянцами:
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Команда
|
Матч
|
Счет
|
14.09.1977
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
Динамо Тб
|
Интер (г)
|
1:0
|
18.09.1991
|
Кубок кубков
|
1/16 финала
|
ЦСКА
|
Рома (г)
|
2:1
|
22.10.1992
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
Динамо
|
Торино (г)
|
2:1
|
04.11.2010
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Палермо (г)
|
3:0
|
07.12.2011
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Интер (г)
|
2:1
|
04.12.2012
|
Лига чемпионов
|
Гр.турнир
|
Зенит
|
Милан (г)
|
1:0
|
30.09.2021
|
Лига Европы
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Наполи (г)
|
3:2
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