Польские фанаты оскорбляли россиян перед стартом матча Лиги Европы «Легия» — «Спартак»
21:09
Фанаты польской «Легии» оскорбляли россиян перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».
В ходе первого тайма красно-белые ведут со счетом 1:0. На 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев.
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