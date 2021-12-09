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Польские фанаты оскорбляли россиян перед стартом матча Лиги Европы «Легия» — «Спартак»

21:09
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Фанаты польской «Легии» оскорбляли россиян перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

В ходе первого тайма красно-белые ведут со счетом 1:0. На 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»