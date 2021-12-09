Фанаты польской «Легии» оскорбляли россиян перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

В ходе первого тайма красно-белые ведут со счетом 1:0. На 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев.