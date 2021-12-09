«Спартак» открыл счет в матче Лиги Европы против «Легии».

На 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. Счет матча — 1:0 в пользу «Спартака».

В онлайн-таблице «Спартак» вышел на первое место с десятью очками. У «Наполи» столько же очков и второе место. Третьим идет «Лестер» (восемь очков), «Легия» на последней позиции — семь очков.

Все расклады — здесь. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.