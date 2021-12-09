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«Легия» — «Спартак»: Бакаев открыл счет

21:04
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» открыл счет в матче Лиги Европы против «Легии».

На 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. Счет матча — 1:0 в пользу «Спартака».

В онлайн-таблице «Спартак» вышел на первое место с десятью очками. У «Наполи» столько же очков и второе место. Третьим идет «Лестер» (восемь очков), «Легия» на последней позиции — семь очков.

Все расклады — здесь. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»