«Легия» — «Спартак»: Бакаев открыл счет
21:04
«Спартак» открыл счет в матче Лиги Европы против «Легии».
На 17-й минуте отличился Зелимхан Бакаев. Счет матча — 1:0 в пользу «Спартака».
В онлайн-таблице «Спартак» вышел на первое место с десятью очками. У «Наполи» столько же очков и второе место. Третьим идет «Лестер» (восемь очков), «Легия» на последней позиции — семь очков.
Все расклады — здесь. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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