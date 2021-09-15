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Петржела — о поражении «Спартака»: «Катастрофа! Я не знаю, где находится российский футбол»

20:04
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Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение «Спартака» в первом матче группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Это катастрофа! Я не знаю, где находится российский футбол. Команды просто не играют. Отставка Витории? Это зависит от руководства клуба. Они должны решить, что делать дальше. «Спартак» и в чемпионате не играет, и в еврокубках проваливается. Проблемы везде. Этот результат был ожидаемым», — сказал Петржела «СЭ».

Победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.

Спартак — Легия

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Артем Бухаев все материалы автора

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