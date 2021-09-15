Кафельников: «Спартак» на дне Марианской впадины»
20:02
Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников высказался о поражении красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1).
«Федун не может навести порядок в своем клубе! Какой позор смывать... «Спартак» на дне Марианской впадины, даже еще глубже! Просвета с таким подбором игроков просто нет! Не в тренере дело! Дело в том, какой у него подбор игроков. С таким владельцем и футболистами нам не на что претендовать», — сказал Кафельников «СЭ».
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Наполи», матч состоится в Неаполе 30 сентября.
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