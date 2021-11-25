Первый тайм матча «Локомотив» — «Лацио» завершился нулевой ничьей
21:33
«Локомотив» и «Лацио» играют вничью (0:0) после первого тайма в матче Лиги Европы.
У «Локо» в первом тайме была одна замена. Александр Сильянов на 28-й минуте вышел на поле вместо Максима Ненахова.
При текущих результатах в группе «Локо» останется на четвертом месте в группе Е и потеряет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но может побороться за выход в Лигу конференций с третьей позиции.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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