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Первый тайм матча «Локомотив» — «Лацио» завершился нулевой ничьей

21:33
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«Локомотив» и «Лацио» играют вничью (0:0) после первого тайма в матче Лиги Европы.

У «Локо» в первом тайме была одна замена. Александр Сильянов на 28-й минуте вышел на поле вместо Максима Ненахова.

При текущих результатах в группе «Локо» останется на четвертом месте в группе Е и потеряет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но может побороться за выход в Лигу конференций с третьей позиции.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»