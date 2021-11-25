«Локомотив» и «Лацио» играют вничью (0:0) после первого тайма в матче Лиги Европы.

У «Локо» в первом тайме была одна замена. Александр Сильянов на 28-й минуте вышел на поле вместо Максима Ненахова.

При текущих результатах в группе «Локо» останется на четвертом месте в группе Е и потеряет шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но может побороться за выход в Лигу конференций с третьей позиции.