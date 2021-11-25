Баннер болельщиков «Локомотива» перед матчем с «Лацио»
20:55
Болельщики «Локомотива» вывесили большой баннер перед матчем Лиги Европы против «Лацио».
«Forza Loko Moscow (вперед, «Локо» Москва)», — написано на баннере.
Матч «Локомотив» — «Лацио» начался в 20.45 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0).
Читайте также
«Я согласился помочь и врезался в стену». Как гонщика «Формулы-1» вынудили разбить машину ради триумфа напарника
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю