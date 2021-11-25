Баннер болельщиков «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

Болельщики «Локомотива» вывесили большой баннер перед матчем Лиги Европы против «Лацио».

«Forza Loko Moscow (вперед, «Локо» Москва)», — написано на баннере.

Матч «Локомотив» — «Лацио» начался в 20.45 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0).