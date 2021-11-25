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Баннер болельщиков «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

20:55
Баннер болельщиков «Локомотива». Фото Артем Бухаев, «СЭ»
Баннер болельщиков «Локомотива». Фото Артем Бухаев, «СЭ»
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Болельщики «Локомотива» вывесили большой баннер перед матчем Лиги Европы против «Лацио».

«Forza Loko Moscow (вперед, «Локо» Москва)», — написано на баннере.

Матч «Локомотив» — «Лацио» начался в 20.45 по московскому времени. Счет на данный момент равный — 0:0).

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»