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Сегодня, 16:34

Парфенов не думает, что опыт работы в «Спартаке» станет для Тедеско сильным плюсом в 1/8 финала Лиги Европы

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов поделился мнением о «Лейпциге», с которым красно-белые встретятся в 1/8 финала Лиги Европы.

«Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско показывает достаточно хорошую, качественную игру. В 12 матчах с ним коллектив потерпел всего два поражения, в том числе от «Баварии» в Бундеслиге. Но и мюнхенцам он дал бой и едва не отобрал очки. Стратегия клуба известна — воспитание талантливых молодых футболистов с их последующей продажей. Это очень сбалансированная команда, которая активно идет в прессинг и смело выходит в атаку. Но и у «Спартака» есть свои козыри. Команда должна подойти к матчам Лиги Европы отлично готовой. Повторюсь: шансы есть. Показывай максимум — и имеешь возможность пробиться в четвертьфинал.

Сейчас у любого тренера есть огромное количество информации и технических возможностей. Какие-то полезные знания об индивидуальных возможностях футболистов «Спартака» у Тедеско остались, но сильным плюсом это не назову. Тем более что у красно-белых после его ухода уже успел смениться тренер. Пока мы не понимаем, какими они предстанут под руководством Паоло Ваноли", — цитирует RT Парфенова.

Первый матч 1/8 финала между «Спартаком» и «Лейпцигом» состоится 10 марта, ответная игра пройдет 17 марта. Главный тренер немецкой команды Доменико Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года по май 2021 года.

Футболистам &laquo;Спартака&raquo; предстоит сыграть против команды Доменико Тедеско. Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/967822-parfyonov-tedesko-leipcig-spartak
Дмитрий Парфенов
Футбол
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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