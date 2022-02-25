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Сегодня, 17:03

Экс-тренер «Крыльев Советов» Гаджиев прокомментировал предстоящие матчи «Спартака» с «Лейпцигом» в Лиге Европы

Виктория Кравченко

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев прокомментировал предстоящие матчи «Спартака» с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Здесь очень много зависит от того, как они подготовятся. Перед стартом сезона «Спартак» провел серию неплохих игр, а потом с треском провалил игры с «Бенфикой». Причем сыграл очень плохо, у них никаких шансов не было. Играли будто команды разного уровня.

Добавит ли принципиальности матчам фигура Тедеско? Какой-то, может, и добавит, но на пять копеек (смеется). Команда, которая прошла в весну [в еврокубках] и которая готовится к таким играм, она не ориентируется на то, кто там будет тренер. На такой стадии это несущественный фактор. Многое зависит от того, насколько правильно все спланировано, насколько тренеры совместно с игроками хорошо поработали», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

Отметим, Тедеско является главным тренером «Лейпцига» с декабря 2021 года. С 2019 по 2021 годы немец возглавлял «Спартак». Под его руководством московская команда заняла второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21.

Первые матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами пройдет 10 марта, ответная встреча запланирована на 17 марта.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhiev-o-tedesko-v-rb-leyptsig-na-takoy-stadii-eto-nesushhestvennyiy-faktor-dlya-spartaka
ФК Лейпциг
ФК Спартак (Москва)
Доменико Тедеско
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