Тедеско сыграет против «Спартака». Лучшего жребия в Лиге Европы быть не могло

Но Паоло Ваноли придется очень трудно.

Перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы у «Спартака» были разные в эмоциональном плане опции относительно возможного соперника.

Были совсем унылые варианты вроде «Рейнджерс» или «Браги», когда зацепиться совсем не за что. Ну, не вспоминать же Олега Кононова или Рауля Рианчо.

Были, скажем так, средние в виде «Севильи», «Порту» или «Аталанты» — хорошие европейские клубы. Можно было бы вспомнить про 2011-й год, Радамеля Фалькао и легендарное выступление Валерия Карпина, или поговорить про Алексея Миранчука, который должен восстановиться от травмы как раз к матчам 1/8 финала.

Была интересная опция с «Бетисом» — и дело тут не в самих испанцах, а в том, что неизбежно последовали бы сравнения с «Зенитом», и разговоров было бы много. Особенно после довольно неплохого футбола, показанного питерцами в ответном матче в Севилье.

Был вариант с «Барселоной»: встреча с топ-клубом — это всегда особая история.

И был «Лейпциг» с Доменико Тедеско — самый эмоциональный и невероятный вариант из всех. Наверное, круче придумать ничего невозможно. Если «Барселона» была бы идеальным вариантом с точки зрения афиши, то это — идеальный шторм.

Да, пожалуй, это худший вариант для Паоло Ваноли. Вылететь от «Рейнджерс» или «Браги» — неприятно, но терпимо. Проиграть «Бетису» и выглядеть при этом на фоне испанцев хуже «Зенита» — то же самое. В конце концов, всегда можно сказать, что Сергей Семак работает в Санкт-Петербурге четвертый сезон, а «Спартак» только в начале нового пути.

Но Тедеско — это совершенно особая история. Он — в топ-3 самых любимых болельщиками тренеров «Спартака» за последние 20 лет наряду с Владимиром Федотовым и Массимо Каррерой (все же отношение к Валерию Карпину местами было довольно неоднозначное). Еще год назад он вытаскивал красно-белых на второе место, а после матча с «Химками» ему устраивали трогательную церемонию прощания прямо на «Открытие Банк Арене» с участием руководства клуба. И это был уникальный прецедент в новейшей истории «Спартака». А когда в ноябре Тедеско приезжал в Москву на матч с «Наполи», после игры футболисты радостно встречали его криками «Папа!»

Сейчас Доменико доказывает даже закоренелым скептикам, что он никакой не «попрыгунчик», а действительно классный тренер (хотя для всех адекватных наблюдателей это и так было очевидно). После нового года у «Лейпцига» пять побед в шести турах чемпионата Германии, и «быки» уже поднялись в топ-4.

Сравнения и воспоминания неизбежны, и Ваноли придется с этим мириться. Поражение «Спартака» не станет неприятной сенсацией — все же «Лейпциг» объективно сильнее и располагает более классными футболистами, но эмоциональный фон может быть очень трудным, учитывая еще и сложный календарь на старте РПЛ. С другой стороны, никаких реваншистских настроений у Тедеско точно не будет: уход из «Спартака» был исключительно его решением.

Кроме того, на эту ситуацию можно смотреть и как на шанс для Ваноли быстро расположить к себе трибуны: сначала успех в дерби с ЦСКА, потом обыграть в Лиге Европы любимца фанатов — так недолго стать «одним из них». И о добряке Руе Витории и обстоятельствах назначения уже никто не вспомнит.

Ну а для всех остальных вряд ли мог быть жребий лучше.