В РФС прокомментировали решение УЕФА о проведении матчей российских клубов на нейтральных полях

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился мнением по поводу решения УЕФА проводить матчи российских клубов на нейтральных полях.

"Решение исполкома УЕФА, принятое сегодня, касается только турниров, проходящих под эгидой УЕФА, то есть клубных европейских кубков, Лиги наций УЕФА, отборочных этапов чемпионатов Европы и других.

Таким образом, ближайший матч, который российская команда должна будет провести на нейтральном поле — встреча «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. При этом московский клуб имеет возможность заявить в УЕФА стадион по своему выбору. Для этого, помимо согласия самой арены, необходимо, чтобы она соответствовала всем организационным требованиям, а соперник имел возможность до нее добраться.

Матчи отборочного раунда чемпионата мира проводятся под эгидой ФИФА, и на них решение, принятое УЕФА, не распространяется. 24 февраля ФИФА выпустила заявление о том, что наблюдает за ситуацией и рассчитывает, что все запланированные встречи пройдут в намеченные сроки. Позднее ФИФА выступит с дополнительной коммуникацией на этот счет.

Национальная сборная России продолжает подготовку к матчам 24 и 29 марта в штатном режиме, никаких изменений в расписание, в том числе в части проведения выездного учебно-тренировочного сбора, не вносилось», - сказал Алаев "СЭ".