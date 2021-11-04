«Монако» сыграл вничью с ПСВ, Головин вышел на замену после перерыва

«Монако» и ПСВ сыграли вничью (0:0) в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин в стартовый состав не попал, но вышел на замену сразу после перерыва вместе Дисаси. В параллельном матче «Реал Сосьедад» и «Штурм» тоже сыграли вничью (1:1).

«Монако» лидирует в группе с восемью очками. У «Сосьедада» шесть очков и второе место. На третьем месте ПСВ (пять очков). Последним с одним очком идет «Штурм»

Лига Европы

Группа B

4-й тур

«Монако» (Франция) — ПСВ (Нидерланды) — 0:0

«Монако»: Нюбель, Агилар (Сидибе, 46), Кайю Энрике, Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Головин, 46), Тшуамени, Фофана, Жан Лукас (Диоп, 46), Фолланд (Диатта, 75), Боаду (Бен-Йеддер, 67).

ПСВ: Дроммел, Рамальо, Макс, Боскальи, Мвене, Тезе, Сангаре, Гутьеррес, Захави (Ромеро, 90), Винисиус (Доан, 58), Вертессен (Брума, 45).

Предупреждения: Жан Лукас, 18. Марипан, 27. Боскальи, 66.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

4 ноября. Монако. Стадион «Луи II».

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Штурм» (Австрия) — 1:1 (0:1)

Голы: Янтшер, 38 (0:1). Серлот, 53 (1:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Айен Муньос (Рико, 84), Сильва, Мерино, Субельдия, Субименди, Порту (Барренечеа, 65), Серлот (Исак, 84), Янузай.

«Штурм»: Зибенхандль, Вютрих, Ягер, Янтшер (Кюн, 72), Саркария, Любич, Аффенгрюбер, Гейрхофер, Прасс, Данте, Ньянгбо (Велс, 83).

Предупреждения: Вютрих, 58. Субименди, 74. Кюн, 78. Зибенхандль, 90+1.

Судья: Трейманис (Латвия).

4 ноября. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».