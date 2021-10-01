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Федор Смолов: «Перед голом предупредил защитников, что подача, скорее всего, пойдет на ближнюю штангу»

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Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Лацио» (0:2).

«Думаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового, потому что перед игрой мы готовились и уделяли внимание стандартам соперника, — цитирует Смолова «Матч ТВ». — Как раз перед этим моментом я предупредил защитников, что скорее всего, пойдет подача на ближнюю (штангу — Прим. «СЭ»).

Не разобрались, и второй мяч уже позволил «Лацио» контролировать игру, играть более спокойно, контролировать мяч. Анджорин и Керк? Все равно ребятам нужно время. Никто не сомневается, что ребята талантливые, и у них есть качества. Надеюсь, что в они больше впишутся в игру команды и начнут приносить пользу».

 В составе победителей отличились Тома Башич и Патрисио Габаррон.

Лацио - Локомотив

 

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