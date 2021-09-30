Стали известны стартовые составы «Наполи» и «Спартака» на матч 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА 30 сентября.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй — Эльмас, Руис, Зелиньски — Политано, Петанья, Инсинье.

Запасные: Идасяк, Оспина, Малькюи, Демме, Жуан Жезус, Осимхен, Лосано, Ррахмани, Мертенс, Унас, Дзаноли, Замбо-Ангисса.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Джикия, Жиго, Кофрие, Мозес — Умяров, Бакаев, Литвинов — Промес, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Соболев, Ломовицкий, Игнатов, Ещенко, Гапонов, Мельников.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Наполи» — «Спартак». Встреча пройдет в Неаполе (Италия), начало — в 19.45 по московскому времени.