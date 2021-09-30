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В Италии напомнили о традиции жарить свинью перед матчем «Наполи» — «Спартак»

18:25
Italian Football TV опубликовал анонс матча «Наполи» — «Спартак». Фото Twitter
Italian Football TV опубликовал анонс матча «Наполи» — «Спартак». Фото Twitter
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Итальянский YouTube-канал Italian Football TV опубликовал анонс матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».

«Спартак» прозвали свиньями, но в Италии есть традиция жарить свинью", — говорилось в посте, но позднее твит был удален.

Italian Football TV опубликовал анонс матча «Наполи» — «Спартак». Фото Twitter
Italian Football TV опубликовал анонс матча «Наполи» — «Спартак». Фото Twitter

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет сегодня, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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