Итальянский YouTube-канал Italian Football TV опубликовал анонс матча второго тура группового этапа Лиги Европы между «Наполи» и «Спартаком».

«Спартак» прозвали свиньями, но в Италии есть традиция жарить свинью", — говорилось в посте, но позднее твит был удален.

Italian Football TV опубликовал анонс матча «Наполи» — «Спартак». Фото Twitter

Матч «Наполи» — «Спартак» пройдет сегодня, 30 сентября, в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало встречи — в 19.45 по московскому времени.