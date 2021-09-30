«Наполи» и «Спартак» сыграли 55 минут в первом тайме матча группового турнира Лиги Европы.

Главный арбитр встречи Иван Кружляк из Словакии добавил к первому тайму 5 минут. На 45+5-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев.

Однако видеоарбитр Бастиан Данкерт из Германии предложил словаку просмотреть момент.

В этот момент в штрафной «Наполи» произошла стычка, по итогам которой желтые карточки получили Джованни Ди Лоренцо и Александр Соболев.

После просмотра Кружляк отменил пенальти — Квинси Промес наступил на ногу Маттео Политано, после чего и упал.