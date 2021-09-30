«Наполи» — «Спартак»: команды сыграли 55 минут в первом тайме
20:46
«Наполи» и «Спартак» сыграли 55 минут в первом тайме матча группового турнира Лиги Европы.
Главный арбитр встречи Иван Кружляк из Словакии добавил к первому тайму 5 минут. На 45+5-й минуте судья назначил пенальти в ворота хозяев.
Однако видеоарбитр Бастиан Данкерт из Германии предложил словаку просмотреть момент.
В этот момент в штрафной «Наполи» произошла стычка, по итогам которой желтые карточки получили Джованни Ди Лоренцо и Александр Соболев.
После просмотра Кружляк отменил пенальти — Квинси Промес наступил на ногу Маттео Политано, после чего и упал.
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