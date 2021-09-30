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«Наполи» выигрывает у «Спартака» 1:0 после первого тайма и играет в меньшинстве

20:44

«Наполи» ведет после первого тайма матча Лиги Европы против «Спартака» со счетом 1:0.

Уже на первой минуте счет открыл Эльиф Эльмас. Он сделал это после ошибки Александра Максименко. На 29-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удален Мариу Руй.

В концовке тайма арбитр сначала поставил пенальти в ворота хозяев, но после консультации с ВАР отменил решение. На поле произошла стычка игроков, в то время когда арбитры проверяли эпизод.

Наполи — Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»