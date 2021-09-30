«Наполи» выигрывает у «Спартака» 1:0 после первого тайма и играет в меньшинстве
20:44
«Наполи» ведет после первого тайма матча Лиги Европы против «Спартака» со счетом 1:0.
Уже на первой минуте счет открыл Эльиф Эльмас. Он сделал это после ошибки Александра Максименко. На 29-й минуте хозяева остались в меньшинстве — с поля был удален Мариу Руй.
В концовке тайма арбитр сначала поставил пенальти в ворота хозяев, но после консультации с ВАР отменил решение. На поле произошла стычка игроков, в то время когда арбитры проверяли эпизод.
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