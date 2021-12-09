«Наполи» — «Лестер»: хозяева открыли счет
20:53
«Наполи» открыл счет в матче Лиги Европы против «Лестера».
Уже на четвертой минуте отличился Адам Унас. Счет матча — 1:0 в пользу «Наполи».
В параллельной игре «Легия» — «Спартак» счет равный — 0:0. При текущих раскладах «Наполи» на первом месте в группе, «Лестер» — на втором. «Спартак» идет третьим, а «Легия» — четвертой.
Если «Спартак» займет третье место, то сыграет в плей-офф Лиги конференций. Все расклады — здесь.
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