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«Наполи» — «Лестер»: хозяева открыли счет

20:53
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«Наполи» открыл счет в матче Лиги Европы против «Лестера».

Уже на четвертой минуте отличился Адам Унас. Счет матча — 1:0 в пользу «Наполи».

В параллельной игре «Легия» — «Спартак» счет равный — 0:0. При текущих раскладах «Наполи» на первом месте в группе, «Лестер» — на втором. «Спартак» идет третьим, а «Легия» — четвертой.

Если «Спартак» займет третье место, то сыграет в плей-офф Лиги конференций. Все расклады — здесь.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»