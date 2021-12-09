«Наполи» открыл счет в матче Лиги Европы против «Лестера».

Уже на четвертой минуте отличился Адам Унас. Счет матча — 1:0 в пользу «Наполи».

В параллельной игре «Легия» — «Спартак» счет равный — 0:0. При текущих раскладах «Наполи» на первом месте в группе, «Лестер» — на втором. «Спартак» идет третьим, а «Легия» — четвертой.

Если «Спартак» займет третье место, то сыграет в плей-офф Лиги конференций. Все расклады — здесь.