Сердар Таски: «Считаю, что «Спартак» сильнее, чем «Легия», и что сегодня он выиграет»
20:40
Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги Европы между красно-белыми и «Легией».
«Сегодня «Спартак» проведет финальный матч с «Легией». Обязательно нужна победа обеим командам, — сказал Таски «СЭ». — На самом деле, меня удивило, что «Спартак» проиграл домашний матч «Легии». Так что сегодня просто не будет.
Я по-прежнему считаю, что «Спартак» — более сильная команда, чем команда из Варшавы, и что красно-белые сегодня выиграют этот матч. Судя по положению «Спартака» в РПЛ, похоже, они более сконцентрированы на успехе в Лиге Европы».
Матч начнется в 20.45 по московскому времени.
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