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«Спартак» может проиграть «Легии», но выйти в евровесну. Финальные расклады перед матчем в Варшаве

10:00
Игроки &quot;Спартака&quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки &amp;quot;Спартака&amp;quot;. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Просчитали все возможные варианты.

Перед заключительным туром в группе С все четыре команды сохраняют шансы на евровесну в целом и на продолжение кампании в Лиге Европы в частности.

Турнирная таблица выглядит следующим образом.

И

О

Мячи

1. Лестер

5

8

10-8

2. Спартак

5

7

9-9

3. Наполи

5

7

12-8

4. Легия

5

6

4-10

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференций, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи

9 декабря. «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».

Все зависит только от «Спартака» — красно-белые сами являются хозяевами своей судьбы. В случае победы в Варшаве москвичи в любом случае попадут в плей-офф Лиги Европы, но есть несколько нюансов.

«Спартак» займет первое место в группе и выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, если:

— обыграет «Легию», а «Лестер» не победит в гостях «Наполи».

«Спартак» займет второе место в группе и выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

— обыграет «Легию», а «Лестер» победит «Наполи»;

— сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» не победит «Лестер».

«Спартак» займет третье место в группе и продолжит выступления в Лиге конференций, если:

— сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» победит «Лестер»;

— проиграет «Легии», а «Лестер» при этом победит «Наполи».

Даже поражение может не стать концом европейской кампании для «Спартака», но тогда придется надеяться на нужный исход параллельного матча.

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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