«Спартак» может проиграть «Легии», но выйти в евровесну. Финальные расклады перед матчем в Варшаве

Просчитали все возможные варианты.

Перед заключительным туром в группе С все четыре команды сохраняют шансы на евровесну в целом и на продолжение кампании в Лиге Европы в частности.

Турнирная таблица выглядит следующим образом.

И О Мячи 1. Лестер 5 8 10-8 2. Спартак 5 7 9-9 3. Наполи 5 7 12-8 4. Легия 5 6 4-10

Напомним, что лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференций, а четвертая — вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков. Второй — общая разность мячей.

Оставшиеся матчи

9 декабря. «Легия» — «Спартак», «Наполи» — «Лестер».

Все зависит только от «Спартака» — красно-белые сами являются хозяевами своей судьбы. В случае победы в Варшаве москвичи в любом случае попадут в плей-офф Лиги Европы, но есть несколько нюансов.

«Спартак» займет первое место в группе и выйдет в 1/8 финала Лиги Европы, если:

— обыграет «Легию», а «Лестер» не победит в гостях «Наполи».

«Спартак» займет второе место в группе и выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, если:

— обыграет «Легию», а «Лестер» победит «Наполи»;

— сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» не победит «Лестер».

«Спартак» займет третье место в группе и продолжит выступления в Лиге конференций, если:

— сыграет вничью с «Легией», а «Наполи» победит «Лестер»;

— проиграет «Легии», а «Лестер» при этом победит «Наполи».

Даже поражение может не стать концом европейской кампании для «Спартака», но тогда придется надеяться на нужный исход параллельного матча.