Нападающий «Наполи» Осимхен из-за перелома лицевых костей пропустит три месяца
18:06
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен перенес операцию из-за перелома глазницы и скулы. Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление 22-летнему нигерийцу потребуется до трех месяцев.
Осимхен является лучшим бомбардиром «Наполи» в нынешнем сезоне — 9 мячей в 14 официальных матчах.
Матч группы C Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» пройдет в среду.
Как информирует официальный сайт неаполитанского клуба, кроме Осимхена встречу в Москве также пропустят нападающий Лоренсо Инсинье, защитник Алессандро Дзаноли, полузащитники Замбо-Ангисса и Маттео Политано.
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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