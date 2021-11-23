Нападающий «Наполи» Осимхен из-за перелома лицевых костей пропустит три месяца

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен перенес операцию из-за перелома глазницы и скулы. Как сообщает пресс-служба клуба, на восстановление 22-летнему нигерийцу потребуется до трех месяцев.

Осимхен является лучшим бомбардиром «Наполи» в нынешнем сезоне — 9 мячей в 14 официальных матчах.

Матч группы C Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» пройдет в среду.

Как информирует официальный сайт неаполитанского клуба, кроме Осимхена встречу в Москве также пропустят нападающий Лоренсо Инсинье, защитник Алессандро Дзаноли, полузащитники Замбо-Ангисса и Маттео Политано.