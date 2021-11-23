«Наполи» подтвердил, что Инсинье пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем с коленом

Нападающий «Наполи» Лоренсо Инсинье не примет участия в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» из-за проблем с коленом, сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Помимо Инсинье предстоящую встречу пропустят защитник Алессандро Дзаноли, полузащитники Замбо-Ангисса и Маттео Политано, а также нападающий Виктора Осимхен.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Также под вопросом участие в игре полузащитника Адама Унаса.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет завтра, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.