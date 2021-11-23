Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Наполи» подтвердил, что Инсинье пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем с коленом

14:20
Лоренцо Инсинье. Фото ФК «Наполи»
Лоренцо Инсинье. Фото ФК «Наполи»
Теги:

Нападающий «Наполи» Лоренсо Инсинье не примет участия в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» из-за проблем с коленом, сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

Помимо Инсинье предстоящую встречу пропустят защитник Алессандро Дзаноли, полузащитники Замбо-Ангисса и Маттео Политано, а также нападающий Виктора Осимхен.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Также под вопросом участие в игре полузащитника Адама Унаса.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет завтра, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.sscnapoli.it/static/news/Napoli,-report-allenamento-23-novembre-24039.aspx

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Оболенский пустился галопом, как скаковая лошадь». Как русский князь стал легендой английского регби
В бундестаге назвали причину анонса США новых санкций по СП-2
3
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»