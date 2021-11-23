«Наполи» подтвердил, что Инсинье пропустит матч со «Спартаком» из-за проблем с коленом
14:20
Нападающий «Наполи» Лоренсо Инсинье не примет участия в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы против «Спартака» из-за проблем с коленом, сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
Помимо Инсинье предстоящую встречу пропустят защитник Алессандро Дзаноли, полузащитники Замбо-Ангисса и Маттео Политано, а также нападающий Виктора Осимхен.
24.11.2021 | Спартак — Наполи
Также под вопросом участие в игре полузащитника Адама Унаса.
Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет завтра, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.sscnapoli.it/static/news/Napoli,-report-allenamento-23-novembre-24039.aspx
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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