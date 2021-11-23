Хендрикс тренируется в общей группе перед матчем с «Наполи»
Хендрикс занимается в общей группе «Спартака» перед матчем Лиги Европы с «Наполи»
17:40
Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс тренируется в общей группе команды перед домашним матчем 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».
26-летний нидерландец восстанавливался после воспаления ахиллова сухожилия. Завтра, 24 ноября, «Спартак» сыграет с «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы. Начало — в 18.30 по московскому времени.
«Наполи» занимает первое место в группе C, набрав 7 очков. Красно-белые располагаются на последней строчке, имея на счету 4 очка.
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