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Олег Кононов считает, что «Спартак» сможет вновь победить «Наполи» в Лиге Европы

20:03
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказал мнение, что красно-белые смогут снова победить «Наполи» в матче Лиги Европы. Встреча пройдет в Москве в среду, 24 ноября, начало — в 18:30.

«Хочется, чтобы «Спартак» выполнил задачу, прошел дальше, — приводит ТАСС слова Кононова. — Сможет ли команда повторить победу над «Наполи»? Я думаю, что да».

24.11.2021 | Спартак — Наполи

«Спартак» (4 очка) занимает четвертое место в группе С, «Наполи» лидирует с 7 очками.

«Игроки «Спартака» будут настроены, несколько футболистов «Наполи» не смогут принять участие в матче. Ситуация у красно-белых сейчас такая, что им нужно выигрывать, чтобы каждый футболист чувствовал себя увереннее на поле. Каждая победа придает уверенности. Поэтому я рассчитываю на то, что ребята выйдут и покажут хороший матч», — добавил Кононов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13002501

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