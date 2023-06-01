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Моуринью: «Объективно не могу сказать, что останусь в «Роме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения в финале Лиги Европы от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) рассказал, что сейчас у него в планах отпуск.

«Объективно не могу сказать, что останусь. У меня контракт еще на год. В понедельник я ухожу в отпуск. Мы мертвы, физически и не только. Есть разочарование, потому что считаем, что это несправедливый результат с таким количеством моментов, о которых много можно говорить.

Я хочу остаться, но я и мои игроки заслуживаем большего, и я хочу бороться за нечто большее. Устал быть тренером, человеком связи, лицом, говорящим «нас ограбили». Я хочу остаться с определенными условиями, чтобы дать больше», — приводит журналист Николо Скира слова Моуринью на своей странице в Twitter.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

 
&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:1. Радость испанцев. Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
Жозе Моуринью
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