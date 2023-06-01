Моуринью: «Еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в финале Лиги Европы.

«Я выиграл пять финалов, а этот проиграл, но возвращаюсь домой с высоко поднятой головой. Ребята отдали все. Мы относимся ко всему серьезно: не задираем нос, много работаем. Все реагируют по-разному: кто-то плачет, кто-то — нет. Сейчас всем нам очень грустно, со слезами или без них. Отличный матч, отличный финал — насыщенный, яркий.

Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но... мы не забили два мяча, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.