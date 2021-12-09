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Мележиков и пилот Дамир Юсупов направились в раздевалку «Спартака» поздравить футболистов с победой

23:01
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и пилот Дамир Юсупов направились в раздевалку красно-белых, чтоб поздравить футболистов с победой.

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский клуб обыграл «Легию» со счетом 1:0.

В итоге «Спартак» занял первое место в группе С и вышел в плеф-офф ЛЕ.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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