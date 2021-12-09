Мележиков и пилот Дамир Юсупов направились в раздевалку «Спартака» поздравить футболистов с победой

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и пилот Дамир Юсупов направились в раздевалку красно-белых, чтоб поздравить футболистов с победой.

В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский клуб обыграл «Легию» со счетом 1:0.

В итоге «Спартак» занял первое место в группе С и вышел в плеф-офф ЛЕ.