Мележиков и пилот Дамир Юсупов направились в раздевалку «Спартака» поздравить футболистов с победой
23:01
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков и пилот Дамир Юсупов направились в раздевалку красно-белых, чтоб поздравить футболистов с победой.
В заключительном матче группового этапа Лиги Европы московский клуб обыграл «Легию» со счетом 1:0.
В итоге «Спартак» занял первое место в группе С и вышел в плеф-офф ЛЕ.
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