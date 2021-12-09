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Юрий Семин: «Спартак» продолжил традиции Романцева, Бескова и Старостина! Это спартаковский дух!»

22:57
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы после победы над польской «Легией» (1:0).

«Нет каких-то невероятных впечатлений, но есть впечатление, что «Спартак» продолжил старые традиции Романцева, Бескова и Старостина, — сказал Семин «СЭ». — В определенные моменты команда собралась, завоевала много очков для рейтинга России. И в данном случае из суперэкстримальной ситуации красно-белые выбрались. Это спартаковский дух! Поздравляю болельщиков! Не хочу никого выделять конкретно. Пенальти на последней минуте? «Спартак» — есть «Спартак». Иной раз они делают чудо, хотя в последнее время не очень часто».

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.

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Артем Бухаев все материалы автора

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